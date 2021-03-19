У Києві заповненість ліжок з хворими на Covid-19 становить 74%

У Києві заповненість ліжок у комунальних медзакладах станом на 19 березня становить понад 74%.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

За його словами, за весь період пандемії коронавірусу наразі у Києві найбільша кількість госпіталізованих, зокрема і тяжкохворих, що потребють кисневої підтримки.

Загалом у стаціонарах міста лікуються 3 453 хворих на коронавірус, з них 32 дитини. 2 433 пацієнта у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 2 852 людини. Під апаратами ШВЛ – 53 хворих.

Також Кличко зазначив, що на сьогодні більшість хворих на коронавірус – молодь, а саме пацієнти 30-40 років.

– У порівнянні із січнем 2021 року у Києві захворюваність збільшилася майже у два рази. І продовжує зростати. Летальність від вірусу – в півтора рази. Тільки останніми днями фіксують від 24 до 30 смертей щодня, – сказав мер Києва.

90% усіх пацієнтів, які наразі потрапляють до лікарень з коронавірусом потребують кисневої підтримки.

Під апаратами ШВЛ перебувають удвічі більше людей. Два місяці тому близько 25 хворих потребували апаратів штучної вентиляції легень, наразі – 50.

– Щоб призупинити таке стрімке розповсюдження хвороби, щоб медична система не опинилась у колапсі, ми були змушені ухвалити рішення про суворі протиепідеміологічні обмеження. Бо, якщо цього не зробити, наслідки можуть бути катастрофічними, – підкреслив Кличко.

Вакцинація в Україні

Станом на 19 березня в Україні щеплення вакциною проти коронавірусу зробили 10 959 особам за добу.

З початку кампанії з вакцинації щеплено 92 714 осіб, з них отримали першу дозу – 92 713 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – одна особа.

Найбільшу кількість щеплень за 18 березня 2021 року зробили у Києві – 890 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 7 484 щеплень.