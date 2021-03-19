Через різке збільшення кількості хворих на коронавірус у Київській області посилюють карантинні обмеження.

Відповідне рішення ухвалила Комісія з ТЕБ і НС. Тому з 21 березня (неділі) до 9 квітня на території Київської області заборонено:

перевозити пасажирів у громадському транспорті у кількості більшій, ніж 50% місць для сидіння;

робота ресторанів, барів, кафе, крім доставки і видання замовлень на виніс;

торгівля непродовольчими товарами, крім доставки;

робота торговельно-розважальних центрів, ринків та ярмарків;

робота закладів культури, басейнів, спортивних залів, проведення культурних масових заходів;

проводити релігійні богослужіння можна лише якщо одна особа перебуває на площі 10 кв. м;

Учні всіх шкіл області після весняних канікул навчатимуться дистанційно. Але це не стосується дитячих садочків, спеціальних закладів освіти і учнів 1-4 класів.

Водночас під час дії посиленого карантину у Київській області працюватимуть продовольчі магазини, аптеки, зоомагазини, магазини побутової хімії. Але максимальна кількість відвідувачів у приміщенні повинна бути такою, щоб один покупець перебував на 20 кв. м. у закладах площею понад 200 кв. м.

Очільник Київської ОДА Василь Володін зазначив, що за минулу добу на коронавірус у Київській області захворіла рекордна кількість людей – 1 134 мешканці.

Напередодні карантин посилили в Києві. Жорсткі обмеження у столиці діятимуть з 20 березня до 9 квітня. Детально про те, що не працюватиме під час локдауну в Києві – читайте у нашому матеріалі.