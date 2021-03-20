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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Полтаві посилюють карантин 20 березня: список обмежень

Через напружену ситуацію щодо поширення коронавірусу в Полтаві посилюють карантин, під час якого діятиме низка обмежень.

У Полтаві посилюють карантин 20 березня: список обмежень

Обмеження у Полтаві посилюють з 20 березня о 00.00, які діятимуть протягом двох тижнів, до 3 квітня включно. Таке рішення ухвалили на засіданні 19 березня.

Що заборонено

  • відвідування закладів освіти (крім студентів 6 курсу, інтернів та учнів 1-4 класів, вихованців закладів дошкільної освіти та спеціальних шкіл);
  • робота закладів культури;
  • масові заходи;
  • робота ТРЦ, нічних клубів.
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Такі заходи впроваджують через різке погіршення епідемічної ситуації у Полтавській області. За дотриманням обмежень, зокрема, стежитиме місцева поліція.

Карантин в Україні

Коронавірус в Україні починає дедалі поширюватися на території держави. Вже майже десяток областей запровадили сурові обмеження через розповсюдження небезпечного вірусу.

Зокрема з 20 березня у Києві запроваджують жорсткий карантин, під час якого буде заборонена робота розважальних закладів, кафе, ресторанів, ТРЦ та низки інших організацій. Також вводять обмеження у роботу громадського транспорту – у салоні автобусу чи маршрутки має бути заповнено лише 50% місць.

Фото: Pexels

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