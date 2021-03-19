Україна перейшла до другого етапу вакцинації від Covid-19 – Степанов

Україна перейшла до другого етапу вакцинації від коронавірусу. Тому вже з наступного тижня почнуть працювати стаціонарні пункти щеплення та розпочнеться вакцинація сімейних лікарів.

Про це під час години питань до уряду повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– На сьогодні в Україні вакциновано 92 713 людей. Медики і військові вакцинуються і дають приклад своїм колегам та всім українцям. Найближчим часом ми отримаємо ще додаткову партію вакцин. Це 1,5 млн доз AstraZeneka/Covishield, які очікують на відправлення в Україну від індійського Serum Institut, – зазначив міністр.

Також, за словами Максима Степанова, в Україні очікують на постачання вакцини Coronavac від виробника Sinovac Biotech. Крім того, за попередніми домовленостями, в Україні очікують на постачання американської вакцини Novavax обсягом 10 млн доз.

Напередодні український науковець та очільник Комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО Сергій Комісаренко заявив, що темпи вакцинації від Covid-19, які наразі фіксують в Україні, є безрезультативними.

А щоб запобігти поширенню коронавірусу, потрібно щоденно вакцинувати мінімум 100 тис. осіб.