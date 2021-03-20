Вартість розмитнення авто в Україні може зменшитися на 30%

Протягом наступних п’яти років в Україні може стати доступнішим розмитнення авто. Вартість оформлення легкових автомобілів зменшиться на 30%.

Це стане можливим завдяки впровадженню нової моделі розмитнення, яку запропонувала Національна рада реформ України під час засідання 19 березня.

За новою схемою, процедуру оформлення транспортного засобу можна буде провести у додатку Дія. Очільник Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі розповів, що система розмитнення автоматизується, що допоможе уникнути корупції.

Крім того, процес не передбачає участі митників.

– Є формула – ми заходимо в нашому смартфоні в додаток Дія, вводимо параметри автомобіля і програма вираховує, скільки треба заплатити.

Закон щодо розмитнення авто

У лютому Верховна Рада України ухвалила закон щодо спрощення процедури розмитнення авто. Відповідно до документа, митне оформлення не залежатиме від вартості транспортного засобу.

Детальніше про положення закону про розмитнення авто читайте на Фактах ICTV.