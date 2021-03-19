Військове фінансування та надання зброї Україні: у Сенаті США внесли законопроект

У Сенаті США представили законопроект Про партнерство з Україною у сфері безпеки щодо надання стратегічної підтримки Україні.

Законопроект окреслює кроки США з посилення та систематизації політичної та дипломатичної допомоги Україні на період 2022-2026 років.

Ключові положення законопроекту

підтримка України з боку США протягом п’яти років;

створення робочої групи з європейськими союзниками щодо України;

призначення уповноваженої особи в Україні, яка виконуватиме функції зв’язку США Нормандським форматом та сприятиме діалогу між країнами Чорноморського регіону;

надання зброї;

виділення до $300 млн на рік за програмою іноземного військового фінансування, включно для придбання летальних видів озброєння;

виділення $4 млн на рік для підготовки українських військовослужбовців через програму міжнародної військової освіти та навчання.

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Підтримка США

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен також повідомляв про посилення підтримки України. Зокрема він наголошував на підтримці сфери безпеки та економіки України.

Також Блінкен заявив про обговорення щодо санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2. Державний департамент США вже закликав компанії-учасниці вийти з проекту.