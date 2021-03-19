Пленарне засідання Верховної Ради України 19 березня розпочнеться традиційно о 10.00. На порядку денному у народних депутатів буде низка законопроектів у першому та другому читанні.

Зокрема, засідання Ради розпочнеться з години запитань до уряду про стан виконання плану вакцинації населення України від коронавірусу.

У першому читанні парламентарі розглядатимуть зміни до закону про телебачення та радіомовлення щодо протидії інформаційній війні та зміни, які стосуються відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

У другому читанні народні депутати голосуватимуть за проекти законів про обмеження обігу пластикових пакетів на території України та обчислення часу в Україні.

Окрім того, парламент розглядатиме законопроект про внесення змін до Конституції України щодо скасування адвокатської монополії.

Порядок денний ВР 19 березня

Правки до Земельного кодексу

Верховна Рада з 16 березня розглядає в повторному другому читанні законопроект №2194 про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Документ стосується передачі громадянам 10 млн га державних земель.

Складність ухвалення правок до Земельного кодексу та законопроекту в цілому полягає в тому, що їх дуже велика кількість – 3 128. Голови фракцій поки не домовилися про прискорення розгляду документа.