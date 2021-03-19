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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Зеленський ввів до складу РНБО віце-прем’єра Федорова

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки віце-прем’єра – міністра цифровий трансформації Михайла Федорова.

Михаил Федоров

Відповідний указ №102/2021 Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України з’явився на сайті очільника країни у п’ятницю, 19 березня.

— Відповідно до ч. 4 ст. 107 Конституції України постановляю… увести до персонального складу РНБО України Федорова Михайла Альбертовича — віце-прем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України, – йдеться в указі.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

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РНБО створила Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації розпочав свою роботу 16 березня 2021 року.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що завдяки цьому, Україна зможе чинити опір дезінформації з боку Російської Федерації.

Джерело: Офіс президента

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