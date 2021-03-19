Зеленський ввів до складу РНБО віце-прем’єра Федорова

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки віце-прем’єра – міністра цифровий трансформації Михайла Федорова.

Відповідний указ №102/2021 Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України з’явився на сайті очільника країни у п’ятницю, 19 березня.

— Відповідно до ч. 4 ст. 107 Конституції України постановляю… увести до персонального складу РНБО України Федорова Михайла Альбертовича — віце-прем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України, – йдеться в указі.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

РНБО створила Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації розпочав свою роботу 16 березня 2021 року.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що завдяки цьому, Україна зможе чинити опір дезінформації з боку Російської Федерації.