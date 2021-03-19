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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Жарти закінчилися: як у Києві контролюватимуть дотримання карантину

З 19 березня у Києві починається жорский карантин. За його дотриманням слідкуватимуть додаткові 25 мобільних груп.

карантин в Україні

Заступник мера Києва Володимир Бондаренко в ефірі одного з телеканалів розповів про додаткові заходи контролю за дотриманням карантину.

За його словами, залучатимуться також підрозділи Укртрансбезпеки, у посиленому режимі працюватиме столична поліція.

– Я вважаю, що цього вистачить для належного контролю, – наголосив Бондаренко.

Він не заперечує, що порушення будуть, але сподівається, що їх буде небагато.

– Тому що у цьому випадку, я підкреслю, ми вже не жартуємо, оскільки на терезах життя людей, а хворих у тяжкому стані скоро не буде куди класти, – сказав заступник Кличка.

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Локдаун у Києві починається 20 березня і завершиться 9 квітня. Сьогодні столиця потрапила до червоної карантинної зони.

Повний перелік обмежень під час жорсткого карантину в Києві – на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: Depositphotos

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