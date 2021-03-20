Станом на 20 березня 2021 року у 12 областях України й Києві перевищено норму госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.
До червоної зони карантину увійшли: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська область та м. Київ.
В оновленому переліку помаранчевої зони – Вінницька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області.
Решта регіонів поки в жовтій зоні.
Карантин в Україні
З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.
Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої.
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