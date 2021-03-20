Аваков розповів про подробиці відновлення санавіації

У квітні на постійне чергування на Львівщині заступає льотна бригада Авіаційної системи МВС, до осені такі пункти запрацюють по всій країні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, Система авіаційної безпеки МВС – це система, яка базується на авіаційному флоті.

Окрім льотного складу, на таких пунктах постійно чергуватимуть медики.

– Вже з першого квітня у Львівському регіоні (це 7 областей – Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька область) на постійне чергування заступає авіація МВС, а з першого травня таке ж чергування запроваджуємо в Київському регіоні (Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Чернігівська області та місто Київ). Далі приєднаються Черкаси та схід країни, – зазначив Аваков.

Окрім льотного складу, на таких пунктах постійно чергуватимуть медики. Одне з основних завдань такої системи – медична допомога, щоб можна було доправити хворого, команду лікарів, орган для трансплантації. Система авіації МВС також допомагатиме під час рятувальних операцій, гасіння пожеж та окремих військових завдань.

– Сьогодні ми вперше презентуємо карту, де саме будуть розташовуватися 15 пунктів постійного базування нашої Системи авіаційної безпеки. Це базові точки розташування наших повітряних суден, далі ми плануємо розповсюдити їхню присутність на сході України, де тривають гарячі військові дії, – розповів Аваков.

Він додав, що на 15 точках чергуватиме льотна бригада та бригада медиків, про що вони вже домовились з очільником Міністерства охорони здоров’я Максимом Степановим. Вони будуть у постійній бойовій готовності вилетіти на виконання завдання.

Міністр підкреслив, що у МВС планують розпочати роботу системи цієї весни з окремих регіонів, а вже восени вони працюватимуть по всій країні.

– На чергування стане 57 гелікоптерів Airbus – Н145, великі Super Puma та маневрові Н125, а також вітчизняні Мі-8 та Мі-2. До цієї кількості гелікоптерів додаємо літаки Антонов та Diamond. Це буде цілий вертолітний флот. Третій по величині і якості авіафлот у Європі, – каже Аваков.























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До слова, міністр також заявив, що МВС у 2021 році запустить два масштабні проекти – систему аеромедичної евакуації та реформування гідрометеорологічної служби ДСНС.

Це дасть можливість раннього виявлення та прогнозування небезпечних гідрометеорологічних процесів, ураганного вітру, шквалів, смерчів, граду, повеней, ожеледиці дорожнього покриття, прогнозування пожежної небезпеки.