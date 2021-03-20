Карантинні обмеження у Києві та на Одещині діятимуть з 23 березня

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення ввести з 23 березня червоний рівень епідемічної небезпеки на території м. Київ та Одеської області.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у соціальних мережах.

За його словами, з 00.00 23 березня 2021 року м. Києва та Одеська область входитимуть до червоного рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19, тому на територіях діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи.

У червоній зоні забороняється:

прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;

проведення масових, спортивних та інших заходів;

прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;

діяльність непродовольчих ринків;

відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;

здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (крім транзитних перевезень).

Водночас дозволяється робота транспорту та перевезення пасажирів:

легковими автомобілями не більше, ніж 5 осіб (у тому числі водій) без урахування дітей;

службовим або орендованим автотранспортом у межах сидячих місць за умови інформування Нацполіції про маршрут;

спецзалізничними рейсами у внутрішньому сполученні, погодженими з МОЗ та Мінінфраструктури;

спецзалізничними рейсами у приміському сполученні за погодженням з ОДА.

Коронавірус в Україні

В Україні за останній добу 15 292 людини захворіли на коронавірус, загалом – 1 535 218. Через ускладнення, які викликав коронавірус, померли 260 людини. Водночас одужали – 5 190 пацієнтів.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 070), Львівській (1 180), Дніпропетровській (1 104), Житомирській (1 082) та Одеській (1 037) областях.

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Джерело: Олег Немчінов