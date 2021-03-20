Карантинні обмеження у Києві та на Одещині діятимуть з 23 березня

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення ввести з 23 березня червоний рівень епідемічної небезпеки на території м. Київ та Одеської області.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у соціальних мережах.
За його словами, з 00.00 23 березня 2021 року м. Києва та Одеська область входитимуть до червоного рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19, тому на територіях діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи.
У червоній зоні забороняється:
- прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;
- проведення масових, спортивних та інших заходів;
- прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
- діяльність непродовольчих ринків;
- відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;
- здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (крім транзитних перевезень).
Водночас дозволяється робота транспорту та перевезення пасажирів:
- легковими автомобілями не більше, ніж 5 осіб (у тому числі водій) без урахування дітей;
- службовим або орендованим автотранспортом у межах сидячих місць за умови інформування Нацполіції про маршрут;
- спецзалізничними рейсами у внутрішньому сполученні, погодженими з МОЗ та Мінінфраструктури;
- спецзалізничними рейсами у приміському сполученні за погодженням з ОДА.
Коронавірус в Україні
В Україні за останній добу 15 292 людини захворіли на коронавірус, загалом – 1 535 218. Через ускладнення, які викликав коронавірус, померли 260 людини. Водночас одужали – 5 190 пацієнтів.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 070), Львівській (1 180), Дніпропетровській (1 104), Житомирській (1 082) та Одеській (1 037) областях.
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Джерело: Олег Немчінов