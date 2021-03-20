Станом на ранок 20 березня у Києві за добу виявили 1 070 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 152 203 людини.
За добу зафіксували 19 летальних випадки від вірусу (загалом 3 034 людини померли). До лікарень госпіталізували 129 пацієнтів.
541 мешканець Києва зміг подолати коронавірус, за весь час пандемії 101 345 людей одужали від страшного захворювання.
Хто захворів:
- 608 жінок віком від 18 до 92 років
- 400 чоловіків віком від 19 до 90 років
- 41 дівчинка від 3 днів до 17 років та 21 хлопчик від 2 до 17 років
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (191), Дарницькому (177) та в Оболонському (143).
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.