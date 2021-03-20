Станом на ранок 20 березня у Києві за добу виявили 1 070 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 152 203 людини.

За добу зафіксували 19 летальних випадки від вірусу (загалом 3 034 людини померли). До лікарень госпіталізували 129 пацієнтів.

541 мешканець Києва зміг подолати коронавірус, за весь час пандемії 101 345 людей одужали від страшного захворювання.

Хто захворів:

608 жінок віком від 18 до 92 років

400 чоловіків віком від 19 до 90 років

41 дівчинка від 3 днів до 17 років та 21 хлопчик від 2 до 17 років

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (191), Дарницькому (177) та в Оболонському (143).

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: