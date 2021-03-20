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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

1 070 випадків за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на ранок 20 березня у Києві за добу виявили 1 070 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 152 203 людини.

1 070 випадків за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

За добу зафіксували 19 летальних випадки від вірусу (загалом 3 034 людини померли). До лікарень госпіталізували 129 пацієнтів.

541 мешканець Києва зміг подолати коронавірус, за весь час пандемії 101 345  людей одужали від страшного захворювання.

Хто захворів:

  • 608 жінок віком від 18 до 92 років
  • 400 чоловіків віком від 19 до 90 років
  • 41 дівчинка від 3 днів до 17 років та 21 хлопчик від 2 до 17 років

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (191), Дарницькому (177) та в Оболонському (143).

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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