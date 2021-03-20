Критично не вистачає лікарів: мер Львова Садовий про ситуацію з коронавірусом

На тлі загострення ситуації з коронавірусом у Львові мер Андрій Садовий заявив про критичну нестачу медичних працівників.

Він зазначив, що з діагнозом Covid-19 на Львівщині щодня госпіталізують 250-300 пацієнтів.

Мер закликав медичних працівників з усієї України приєднатися до порятунку пацієнтів Львівщини, гарантуючи гідну фінансову компенсацію.

– За останню добу в лікарні надійшла рекордна кількість – 338 людей. Робимо все необхідне, щоб збільшити кількість ліжок у міських та обласних лікарнях. Нам критично не вистачає лікарів та інших медичних працівників, бо саме вони дають сенс усім ліжкам.

У своєму Facebook Андрій Садовий також додав, що заради ефективної допомоги хворим необхідно об’єднуватися.

Станом на ранок 20 березня коронавірус в Львівській області виявили у 92 420 осіб. За останню добу додалося 1 180 випадків.

Коронавірус в Україні

Минулої доби на коронавірус в Україні захворіло ще 15 292 людини. Госпіталізація знадобилася майже третині – 4 369 пацієнтам.

За попередню добу від Covid-ускладнень померло 260 осіб, з початку пандемії – 29 775.

Станом на 20 березня в Україні зареєстровано вже 1 535 218 випадків коронавірусу.