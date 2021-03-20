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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

На Донбасі загинув український військовий

Бойовики продовжують обстрілювати українських бійців. В результаті цього загинув один військовослужбовець.

Донбас, ООС

У прес-штабі ООС зазначили, що було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.

– Поблизу Водяного, що окупанти відкривали вогонь із артилерійських систем 122-го калібру, мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, – зазначили у прес-штабі ООС.

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В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав поранення не сумісне з життям.

Зі стрілецької зброї противник обстріляв позиції наших захисників н неподалік населеного пункту Пищевик.

Обстріли в зоні ООС

18 березня на Донбасі неподалік населеного пункту Південне внаслідок прицільного обстрілу українських позицій загинув військовий.

Український воїн отримав вогнепальне кульове поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу, але врятувати його життя не вдалося.

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