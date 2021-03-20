Посилення хімічної безпеки в Україні: Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ за рішенням РНБО щодо посилення хімічної безпеки у країні.

Згідно з документом, протягом двох місяців уряд має створити спеціальну комісію з питань хімічної безпеки та поводження з токсичними речовинами.

Протягом цього терміну Кабмін повинен сформувати перелік небезпечних речовин та лабораторій для їхнього виявлення в Україні, а також створити клінічний токсикологічний центр.

Уряд повинен розробити заходи на 2022-2030 роки щодо зобов’язань України за Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Згідно з документом, на території держав-учасниць Конвенції повинні заборонити та ліквідувати усі види зброї масового знищення.

Санкції РНБО

РНБО запровадила нові санкції проти деяких колишніх українських політиків, зокрема проти екс-президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Під санкції РНБО потрапили також інші колишні чиновники. Зокрема екс-генеральний прокурор Віктор Пшонка, екс-міністр оборони Павло Лебедєв та низка інших колишніх політиків.