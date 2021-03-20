У Києві Шевченківський районний суд наклав арешт на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ Мотор Січ.

Майно передали в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з обов’язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності.

Служба безпеки України проводить досудові розслідування щодо Мотор Січі за двома напрямами:

Щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ – ст. 14, 15, 111 та 113 КК України.

Щодо злочинів, які передбачені ст. 209, 212, 233 та 364 КК України. Йдеться про можливі порушення законодавства під час первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій.

– Йдеться не лише про долю одного підприємства, а про те, наскільки держава здатна захистити власні інтереси. Адже збереження української Мотор Січі – питання національної безпеки, – зазначив голова СБУ Іван Баканов.











Столичний суд наклав арешт на все майно Мотор Січі / 3 фотографии

Мотор Січ – промисловий гігант, який займається розробкою та виробництвом авіаційних та газотурбінних двигунів для літаків та гелікоптерів. Йдеться як про цивільні, так і військові проекти.

11 березня на засіданні обговорила повернення державі запорізького підприємства Мотор Січ.

Проте такий варіант ніяк не влаштовує китайских інвесторів, які хочуть прибрати до рук українське підприємство. Представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь зауважив, що інтереси китайських компаній мають бути захищені.

Крім того, китайські інвестори Мотор Січі уже звернулися до суд.