Станом на 20 березня в Україні від коронавірусу вакцинували 104 342 людини. За добу щепили ​​11 628 осіб.

Першу дозу вакцини отримала – 104 341 особа, а завершили вакцинацію (отримали дві дози) – одна особа.

Найбільшу кількість щеплень за 19 березня було проведено у м. Києві – 1 050 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 8 104 щеплення.

Статистика вакцинації:

Вінницька область – 210 щеплень;

Волинська область – 270 щеплень;

Дніпропетровська область – 820 щеплень;

Донецька область – 620 щеплень;

Житомирська область – 160 щеплень;

Закарпатська область – 320 щеплень;

Запорізька область – 350 щеплень;

Івано-Франківська область – 458 щеплень;

Київська область – 820 щеплень;

Кіровоградська область – 290 щеплень;

Луганська область – 250 щеплень;

Львівська область – 790 щеплень;

м. Київ – 1050 щеплень;

Миколаївська область – 500 щеплень;

Одеська область – 390 щеплень;

Полтавська область – 480 щеплень;

Рівненська область – 360 щеплень;

Сумська область – 500 щеплень;

Тернопільська область – 560 щеплень;

Харківська область – 420 щеплень;

Херсонська область – 530 щеплень;

Хмельницька область – 400 щеплень;

Чернівецька область – 260 щеплень;

Чернігівська область – 350 щеплень;

Черкаська область – 470 щеплень.

19 березня зробили на 669 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 210 мобільних бригад з імунізації.

Станом на 19 березня до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 297 742 людини.

Коронавірус в Україні

В Україні за останній добу 15 292 людини захворіли на коронавірус, загалом – 1 535 218. Через ускладнення, які викликав коронавірус, померли 260 людини. Водночас одужали – 5 190 пацієнтів.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 070), Львівській (1 180), Дніпропетровській (1 104), Житомирській (1 082) та Одеській (1 037) областях.

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