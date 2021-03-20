Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

В Україні за добу вакцинували майже 12 тис. людей

Станом на 20 березня в Україні від коронавірусу вакцинували 104 342 людини. За добу щепили ​​11 628 осіб.

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

Першу дозу вакцини отримала – 104 341 особа, а завершили вакцинацію (отримали дві дози) – одна особа.

Найбільшу кількість щеплень за 19 березня було проведено у м. Києві – 1 050 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 8 104 щеплення.

Читайте
Covid-вакцина AstraZeneca безпечна та ефективна - ЕМА

Статистика вакцинації:

  • Вінницька область – 210 щеплень;
  • Волинська область – 270 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 820 щеплень;
  • Донецька область – 620 щеплень;
  • Житомирська область – 160 щеплень;
  • Закарпатська область – 320 щеплень;
  • Запорізька область – 350 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 458 щеплень;
  • Київська область – 820 щеплень;
  • Кіровоградська область – 290 щеплень;
  • Луганська область – 250 щеплень;
  • Львівська область – 790 щеплень;
  • м. Київ – 1050 щеплень;
  • Миколаївська область – 500 щеплень;
  • Одеська область – 390 щеплень;
  • Полтавська область – 480 щеплень;
  • Рівненська область – 360 щеплень;
  • Сумська область – 500 щеплень;
  • Тернопільська область – 560 щеплень;
  • Харківська область – 420 щеплень;
  • Херсонська область – 530 щеплень;
  • Хмельницька область – 400 щеплень;
  • Чернівецька область – 260 щеплень;
  • Чернігівська область – 350 щеплень;
  • Черкаська область – 470 щеплень.

19 березня зробили на 669 щеплень більше, ніж за попередню добу.  Вакцинацію здійснювали 210 мобільних бригад з імунізації.

Станом на 19 березня до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 297 742 людини.

Коронавірус в Україні

В Україні за останній добу 15 292 людини захворіли на коронавірус, загалом – 1 535 218. Через ускладнення, які викликав коронавірус, померли 260 людини. Водночас одужали – 5 190 пацієнтів.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 070), Львівській (1 180), Дніпропетровській (1 104), Житомирській (1 082) та Одеській (1 037) областях.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка