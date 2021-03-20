Станом на 20 березня в Україні від коронавірусу вакцинували 104 342 людини. За добу щепили 11 628 осіб.
Першу дозу вакцини отримала – 104 341 особа, а завершили вакцинацію (отримали дві дози) – одна особа.
Найбільшу кількість щеплень за 19 березня було проведено у м. Києві – 1 050 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 8 104 щеплення.
Статистика вакцинації:
- Вінницька область – 210 щеплень;
- Волинська область – 270 щеплень;
- Дніпропетровська область – 820 щеплень;
- Донецька область – 620 щеплень;
- Житомирська область – 160 щеплень;
- Закарпатська область – 320 щеплень;
- Запорізька область – 350 щеплень;
- Івано-Франківська область – 458 щеплень;
- Київська область – 820 щеплень;
- Кіровоградська область – 290 щеплень;
- Луганська область – 250 щеплень;
- Львівська область – 790 щеплень;
- м. Київ – 1050 щеплень;
- Миколаївська область – 500 щеплень;
- Одеська область – 390 щеплень;
- Полтавська область – 480 щеплень;
- Рівненська область – 360 щеплень;
- Сумська область – 500 щеплень;
- Тернопільська область – 560 щеплень;
- Харківська область – 420 щеплень;
- Херсонська область – 530 щеплень;
- Хмельницька область – 400 щеплень;
- Чернівецька область – 260 щеплень;
- Чернігівська область – 350 щеплень;
- Черкаська область – 470 щеплень.
19 березня зробили на 669 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 210 мобільних бригад з імунізації.
Станом на 19 березня до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 297 742 людини.
Коронавірус в Україні
В Україні за останній добу 15 292 людини захворіли на коронавірус, загалом – 1 535 218. Через ускладнення, які викликав коронавірус, померли 260 людини. Водночас одужали – 5 190 пацієнтів.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 070), Львівській (1 180), Дніпропетровській (1 104), Житомирській (1 082) та Одеській (1 037) областях.
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