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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

В Україні за добу знову понад 15 тис. хворих на Covid-19 і 260 смертей

В Україні за останній добу 15 292 людини захворіли на коронавірус, загалом – 1 535 218.

В Україні за добу знову понад 15 тис. хворих на Covid-19 і 260 смертей

За останню добу госпіталізація знадобилася 4 369 пацієнтам.

Через ускладнення, які викликав коронавірус, померли 260 людини, загалом – 29 775.

5 190 пацієнтів видужали за останній день, загалом – 1 253 972.

За добу в країні зробили 114 719 тестів (зокрема методом ПЛР – 50 800, методом ІФА – 23 398, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521).

  • м. Київ – 1 070 випадків;
  • Вінницька область – 823 випадки;
  • Волинська область – 240 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 104 випадки;
  • Донецька область – 583 випадки;
  • Житомирська область – 1 082 випадок;
  • Закарпатська – 366 випадків;
  • Запорізька область – 485 випадків;
  • Івано-Франківська область – 410 випадків;
  • Київська область – 1 036 випадків;
  • Кіровоградська область – 137 випадків;
  • Луганська область – 115 випадків;
  • Львівська область – 1 180 випадків;
  • Миколаївська область – 408 випадків;
  • Одеська область – 1 037 випадків;
  • Полтавська область – 400 випадків;
  • Рівненська область – 432 випади;
  • Сумська область – 564 випадки;
  • Тернопільська область – 598 випадків;
  • Харківська область – 754 випадки;
  • Херсонська область – 90 випадків;
  • Хмельницька область – 871 випадок;
  • Черкаська область – 582 випадки;
  • Чернівецька область – 539 випадків;
  • Чернігівська область – 386 випадків.

Коронавірус в Україні 18 березня

Для порівняння коронавірус в Україні 19 березня підтвердили у 15 850 людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

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