В Україні за добу знову понад 15 тис. хворих на Covid-19 і 260 смертей

В Україні за останній добу 15 292 людини захворіли на коронавірус, загалом – 1 535 218.
За останню добу госпіталізація знадобилася 4 369 пацієнтам.
Через ускладнення, які викликав коронавірус, померли 260 людини, загалом – 29 775.
5 190 пацієнтів видужали за останній день, загалом – 1 253 972.
За добу в країні зробили 114 719 тестів (зокрема методом ПЛР – 50 800, методом ІФА – 23 398, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521).
- м. Київ – 1 070 випадків;
- Вінницька область – 823 випадки;
- Волинська область – 240 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 104 випадки;
- Донецька область – 583 випадки;
- Житомирська область – 1 082 випадок;
- Закарпатська – 366 випадків;
- Запорізька область – 485 випадків;
- Івано-Франківська область – 410 випадків;
- Київська область – 1 036 випадків;
- Кіровоградська область – 137 випадків;
- Луганська область – 115 випадків;
- Львівська область – 1 180 випадків;
- Миколаївська область – 408 випадків;
- Одеська область – 1 037 випадків;
- Полтавська область – 400 випадків;
- Рівненська область – 432 випади;
- Сумська область – 564 випадки;
- Тернопільська область – 598 випадків;
- Харківська область – 754 випадки;
- Херсонська область – 90 випадків;
- Хмельницька область – 871 випадок;
- Черкаська область – 582 випадки;
- Чернівецька область – 539 випадків;
- Чернігівська область – 386 випадків.
Коронавірус в Україні 18 березня
Для порівняння коронавірус в Україні 19 березня підтвердили у 15 850 людей.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.