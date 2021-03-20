В Україні за добу знову понад 15 тис. хворих на Covid-19 і 260 смертей

В Україні за останній добу 15 292 людини захворіли на коронавірус, загалом – 1 535 218.

За останню добу госпіталізація знадобилася 4 369 пацієнтам.

Через ускладнення, які викликав коронавірус, померли 260 людини, загалом – 29 775.

5 190 пацієнтів видужали за останній день, загалом – 1 253 972.

За добу в країні зробили 114 719 тестів (зокрема методом ПЛР – 50 800, методом ІФА – 23 398, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521).

м. Київ – 1 070 випадків;

Вінницька область – 823 випадки;

Волинська область – 240 випадків;

Дніпропетровська область – 1 104 випадки;

Донецька область – 583 випадки;

Житомирська область – 1 082 випадок;

Закарпатська – 366 випадків;

Запорізька область – 485 випадків;

Івано-Франківська область – 410 випадків;

Київська область – 1 036 випадків;

Кіровоградська область – 137 випадків;

Луганська область – 115 випадків;

Львівська область – 1 180 випадків;

Миколаївська область – 408 випадків;

Одеська область – 1 037 випадків;

Полтавська область – 400 випадків;

Рівненська область – 432 випади;

Сумська область – 564 випадки;

Тернопільська область – 598 випадків;

Харківська область – 754 випадки;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 871 випадок;

Черкаська область – 582 випадки;

Чернівецька область – 539 випадків;

Чернігівська область – 386 випадків.

Коронавірус в Україні 18 березня

Для порівняння коронавірус в Україні 19 березня підтвердили у 15 850 людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.