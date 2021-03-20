З 20 березня до 9 квітня у Києві запроваджують жорсткий карантин. Таке рішення місцева влада ухвалила через те, що у столиці протягом останнього часу різко зросла кількість хворих на Covid-19.

Під час посиленого карантину в Києві діятиме низка заборон. Хоча усі підприємства та організації бюджетної сфери повинні перейти на дистанційну роботу, банки на карантині працюватимуть у звичайному режимі, оскільки вони належать до критичної інфраструктури.

Однак жителів у будь-якому разі закликають зайвий раз не ризикувати своїм здоров’ям і, якщо це можливо, виконувати необхідні операції онлайн.

Якщо все-таки клієнту необхідно особисто прийти в банк, то варто розрахувати час так, щоб не потрапити під перерву в роботі, яку роблять для провітрювання та додаткового прибирання. Зазвичай це займає до години часу.

Робота метро у Києві під час карантину

Громадський транспорт, зокрема метро, під час дії жорсткого карантину в Києві з 20 березня до 9 квітня працюватиме у звичайному режимі.

Але у години пік, щоб уникнути скупчення пасажирів у вестибюлях, можуть бути обмеження на станціях.