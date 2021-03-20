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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Є дві причини: Шмигаль про те, чому Україна не використовуватиме Спутник V

В України є дві причини, щоб відмовитися від використання російської вакцини Спутник V.

Денис Шмигаль

Про це під час інтерв’ю для німецької газети Bild заявив прем’єр-міністра України Денис Шмигаль.

Журналіст спочатку зазначив, що Україна відмовилася від російської вакцини Спутник V через політичну ситуацію, а потім запитав, чи буде українська влада запитувати канцлера Меркель щодо отримання доставки вакцини, бо, мовляв, Німеччина поки не може покрити і власні потреби.

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– Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини. На сьогодні з шістьма з них підписані попередні угоди і три вакцини зареєстровані в Україні. Це AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac. Найближчим часом ми очікуємо поставку першої партії вакцин Pfizer-BioNTech за ініціативою COVAX, де Німеччина є одним з основних світових донорів і ініціатором такої міжнародної платформи, – заявив Денис Шмигаль.

Очільник українського уряду додав, що використання російської вакцини не можливе за двох причин.

– Ми дійсно не бачимо сьогодні можливості використовувати в Україні Спутник V з кількох причин. Вона не пройшла необхідних стадій клінічних досліджень. І друга причина – це те, що ми звичайно не можемо використовувати вакцину країни, з якою у нас триває військовий конфлікт, – підкреслив Шмигаль.

Які вакцини від Covid-19 має отримати Україна

Україна до кінця березня – початку квітня має отримати 570 тис. доз вакцин AstraZeneca проти коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX.

А також очікується постачання законтрактованої вакцини американської компанії Novavax, а саме 10 млн доз, та індійської розробки від Bharat Biotech.

Джерело: Bild

Фото: Урядовий портал

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