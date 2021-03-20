Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 11 березня 2021 року щодо продовження терміну дії українських санкцій щодо двох російських банків.

Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.

– Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), – зазначили в указі.

Санкції запровадили проти фінустанов Сбербанк та Промінвестбанк. Контроль за виконанням рішення покладено на Секретаря РНБО Олексія Данілова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Крім того, президент ввів у дію рішення РНБО від 19 березня Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України.

Своїм рішенням РНБО визнала недостатньо ефективною діяльність Кабінету міністрів щодо забезпечення проведення державної політики у сфері управління хімічною безпекою та поводження з хімічними речовинами.

11 березня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна продовжила санкції проти двох російських банків на три роки.

Фото: Офіс президента