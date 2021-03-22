Коли змінюють паспорт в Україні

Паспорт громадянина – це найголовніший документ у будь-якій країні світу. Україна не є винятком. Зараз українці мають або паспорт у формі книжечки, або ID-картку, яка почала діяти з 1 січня 2017 року. І наша держава впевненими кроками йде до заміни документів на електронні. Факти ICTV розкажуть вам, коли потрібно змінювати паспорт в Україні.

Коли потрібно змінювати паспорт в Україні

Якщо раніше будь-який українець у 16 років отримував паспорт у формі книжки та мав оновлювати там фото у віці 25 та 45 років, то зараз при досягненні цього віку йому потрібно буде замінити документ на ID-паспорт.

Окрім того, такий електронний документ громадянина України має право отримати дитина, яка вже досягла 14-річного віку. Проте отримати ID-паспорт можуть не лише українці, які досягли 14, 25 та 45 років, а й кожний громадянин України, який хоче замінити звичайний паперовий варіант на картку.

ID-паспорт – який він на вигляд

Новий паспорт – це пластикова картка розміром 8,5 та 5,4 см. На ній відображатиметься:

прізвище, ім’я та по батькові;

стать;

громадянство;

дата та місце народження;

фотографія;

підпис;

власний номер у єдиному реєстрі.

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Які документи потрібні для зміни паспорта

Якщо українець досяг 14-річного віку і він вперше отримує паспорт, то йому потрібні такі документи:

довідка про реєстрацію місця проживання;

свідоцтво про народження;

оригінал та копія ІПН;

оригінали та копії паспортів обох батьків.

Щоб змінити паспорт у разі зміни прізвища, непридатності для користування або досягнення 25 чи 45 років потрібні:

довідка про реєстрацію місця проживання;

паспорт, що підлягає обміну;

оригінал та копія ІПН;

квитанція про сплату з мокрою печаткою з банку, де ви зазначені як платник;

оригінал та копія документа про шлюб або розірвання шлюбу, якщо ви у ньому перебуваєте/перебували;

оригінал та копія документа про народження дітей, якщо ви їх маєте;

документ, що підтверджує зміну прізвища, якщо ви це робили раніше;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, якщо ви є нею.

Куди потрібно звертатись для заміни паспорта

Якщо ви вперше оформлюєте паспорт у формі ID-картки, то вам потрібно з усіма необхідними документами звертатись у підрозділ ДМС за місцем вашої реєстрації. Якщо вам у майбутньому знадобиться замінити біометричний паспорт із тих чи інших причин, то ви звертаєтесь у центри надання адміністративних послуг або окремі державні підприємства.

Скільки чекати на новий паспорт та термін його дії

Зазвичай новий паспорт потрібно чекати близько 20 робочих днів.

До 18 років, якщо документ оформлюється вперше, його роблять безкоштовно. В інших випадках за це стягується плата у розмірі 279 грн.

Окрім того, українці, які не досягли 18 років, отримують паспорт терміном на чотири роки, старші – на 10 років.