Станом на ранок 21 березня у Києві за добу виявили 434 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 152 637 людей.
За добу від ускладнень Covid-19 померли 28 осіб, за весь період пандемії – 3 062. Подолали хворобу уже 101 452 людини, за добу одужали 107 пацієнтів.
Хто захворів
- 264 жінки та 152 чоловіки (18-95 років);
- 18 дітей (від п’яти днів до 17 років).
Найбільше випадків за добу зафіксовано у Дарницькому (91), Деснянському (89) та Оболонському (86) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.