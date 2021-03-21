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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

434 випадки за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на ранок 21 березня у Києві за добу виявили 434 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 152 637 людей.

434 випадки за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

За добу від ускладнень Covid-19 померли 28 осіб, за весь період пандемії – 3 062. Подолали хворобу уже 101 452 людини, за добу одужали 107 пацієнтів.

Хто захворів

  • 264 жінки та 152 чоловіки (18-95 років);
  • 18 дітей (від п’яти днів до 17 років).

Найбільше випадків за добу зафіксовано у Дарницькому (91), Деснянському (89) та Оболонському (86) районах.

коронавірус у Києві 21 березня

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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