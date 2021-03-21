Станом на ранок 21 березня у Києві за добу виявили 434 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 152 637 людей.

За добу від ускладнень Covid-19 померли 28 осіб, за весь період пандемії – 3 062. Подолали хворобу уже 101 452 людини, за добу одужали 107 пацієнтів.

Хто захворів

264 жінки та 152 чоловіки (18-95 років);

18 дітей (від п’яти днів до 17 років).

Найбільше випадків за добу зафіксовано у Дарницькому (91), Деснянському (89) та Оболонському (86) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: