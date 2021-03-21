Станом на ранок 21 березня уже 108 309 українців вакцинувалися від коронавірусу. За добу медики прищепили 3 968 осіб.
Статистика вакцинації від коронавірусу в Україні
За добу найбільше осіб прищепили у Київській області – 550. За весь період лідером за кількістю вакцинованих є Донецька область. Там імунізували 8 244 особи.
- Вінницька область – +40;
- Волинська область – +100;
- Дніпропетровська область – +260;
- Донецька область – +140;
- Житомирська область – +100;
- Закарпатська область – +90;
- Запорізька область – +60;
- Івано-Франківська область – +228;
- Київська область – +550;
- Кіровоградська область – +50;
- Луганська область – +150;
- Львівська область – +150;
- м. Київ – +270;
- Миколаївська область – +120;
- Одеська область – +30;
- Полтавська область – +180;
- Рівненська область – +160;
- Сумська область – +130;
- Тернопільська область – +120;
- Харківська область – +210;
- Херсонська область – +250;
- Хмельницька область –+160;
- Чернівецька область – +60;
- Чернігівська область – +110;
- Черкаська область – +250.
Коронавірус в Україні
21 березня МОЗ України підтвердило 11 145 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії захворіли уже понад 1,5 млн українців.
За добу від ускладнень Covid-19 померли 166 пацієнтів. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.