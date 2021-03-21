Станом на ранок 21 березня уже 108 309 українців вакцинувалися від коронавірусу. За добу медики прищепили 3 968 осіб.

Статистика вакцинації від коронавірусу в Україні

За добу найбільше осіб прищепили у Київській області – 550. За весь період лідером за кількістю вакцинованих є Донецька область. Там імунізували 8 244 особи.

Вінницька область – +40;

Волинська область – +100;

Дніпропетровська область – +260;

Донецька область – +140;

Житомирська область – +100;

Закарпатська область – +90;

Запорізька область – +60;

Івано-Франківська область – +228;

Київська область – +550;

Кіровоградська область – +50;

Луганська область – +150;

Львівська область – +150;

м. Київ – +270;

Миколаївська область – +120;

Одеська область – +30;

Полтавська область – +180;

Рівненська область – +160;

Сумська область – +130;

Тернопільська область – +120;

Харківська область – +210;

Херсонська область – +250;

Хмельницька область –+160;

Чернівецька область – +60;

Чернігівська область – +110;

Черкаська область – +250.

Коронавірус в Україні

21 березня МОЗ України підтвердило 11 145 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії захворіли уже понад 1,5 млн українців.

За добу від ускладнень Covid-19 померли 166 пацієнтів. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.