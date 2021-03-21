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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Понад 108 тис. українців вакцинувалися від коронавірусу – статистика

Станом на ранок 21 березня уже 108 309 українців вакцинувалися від коронавірусу. За добу медики прищепили 3 968 осіб.

вакцинація в Україні

Статистика вакцинації від коронавірусу в Україні

За добу найбільше осіб прищепили у Київській області – 550. За весь період лідером за кількістю вакцинованих є Донецька область. Там імунізували 8 244 особи.

  • Вінницька область – +40;
  • Волинська область – +100;
  • Дніпропетровська область – +260;
  • Донецька область – +140;
  • Житомирська область – +100;
  • Закарпатська область – +90;
  • Запорізька область – +60;
  • Івано-Франківська область – +228;
  • Київська область – +550;
  • Кіровоградська область – +50;
  • Луганська область – +150;
  • Львівська область – +150;
  • м. Київ – +270;
  • Миколаївська область – +120;
  • Одеська область – +30;
  • Полтавська область – +180;
  • Рівненська область – +160;
  • Сумська область – +130;
  • Тернопільська область – +120;
  • Харківська область – +210;
  • Херсонська область – +250;
  • Хмельницька область –+160;
  • Чернівецька область – +60;
  • Чернігівська область – +110;
  • Черкаська область – +250.
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Коронавірус в Україні

21 березня МОЗ України підтвердило 11 145 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії захворіли уже понад 1,5 млн українців.

За добу від ускладнень Covid-19 померли 166 пацієнтів. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

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