Погода на 21 березня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 21 березня в Україні буде по-весняному теплою і сонячною, однак вночі варто очікувати на заморозк.
Вітер переважно південно-західний, його швидкість досягне 5-10 м/с.
Детальніше про погоду в Україні 21 березня – у матеріалі Фактів ICTV.
На Сході сонячно: денна температура становитиме до 6°, вночі до -2°.
На Заході без опадів , в усіх областях сонячно: денна температура до 7°, вночі до -10°.
На Півдні також сонячно, ніч буде найтеплішою: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до 8°, вночі до -1°.
На Півночі хмарно з проясненнями: вдень подекуди до 6°, вночі подекуди до -5°.
У Центрі у всіх областях пройдуть опадів, весь день буде похмурим: вночі до -5°, вдень до 7°.
У Києві синоптики прогнозують до 6° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до -5°.
Погода в Україні у березні 2021
За даними українських синоптиків, погода у березні 2021 буде теплішою, ніж зазвичай.
Середня місячна температура у першому місяці весни становитиме від 0 до +6 градусів.
Зазначається, що цей показник близький до середніх багаторічних значень.