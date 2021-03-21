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Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

Сонце і потепління: погода в Україні на 21 березня (КАРТА)

Погода 21 березня в Україні буде по-весняному теплою і сонячною, однак вночі варто очікувати на заморозк.

прогноз погоди_погода

Вітер переважно південно-західний, його швидкість досягне 5-10 м/с.

Детальніше про погоду в Україні 21 березня – у матеріалі Фактів ICTV.

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На Сході сонячно: денна температура становитиме до 6°, вночі до -2°.

На Заході без опадів , в усіх областях сонячно: денна температура до 7°, вночі до -10°.

На Півдні також сонячно, ніч буде найтеплішою: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до 8°, вночі до -1°.

На Півночі хмарно з проясненнями: вдень подекуди до 6°, вночі подекуди до -5°.

У Центрі у всіх областях пройдуть опадів, весь день буде похмурим: вночі до -5°, вдень до 7°.

У Києві синоптики прогнозують до 6° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до -5°.

Погода на 21 березня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у березні 2021

За даними українських синоптиків, погода у березні 2021 буде теплішою, ніж зазвичай.

Середня місячна температура у першому місяці весни становитиме від 0 до +6 градусів.

Зазначається, що цей показник близький до середніх багаторічних значень.

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