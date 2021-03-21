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Факти / Україна
Людмила Богданова |

У Миколаєві посилюють карантин – що під забороною

У Миколаєві з огляду на напружену ситуацію з поширенням коронавірусу посилюють карантинні заходи. У місті з 24 березня до 4 квітня діятимуть обмеження помаранчевої зони карантину, однак на область вони не поширюються.

коронавірус, карантин, маска

Відповідне рішення 21 березня ухвалила Комісія з ТЕБ і НС. Мер Миколаєва повідомив, що місто наближається до червоної зони.

Локдаун у Миколаєві – що заборонено

  • Робота закладів культури та ТРЦ;
  • Проведення релігійних богослужінь;
  • Організація масових заходів;
  • Спортивні змагання за участю глядачів.
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Салони краси та спортивні зали зможуть працювати за умови попереднього запису. Робота закладів громадського харчування обмежується продажем їжі лише навинос.

Транспорт перевозитиме пасажирів із заповненістю місць для сидіння на 50%. Дитячі садочки залишаться відчиненими, а ось школи після канікул перейдуть на дистанційне навчання.

Карантин в Україні

Станом на 21 березня в Україні червоний рівень епідемічної небезпеки запроваджено у Києві, Київській, Одеській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

У 13 областях встановлено помаранчевий рівень, а решта регіонів у жовтій зоні. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Віталій Кім

Фото: Depositphotos

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