У Миколаєві з огляду на напружену ситуацію з поширенням коронавірусу посилюють карантинні заходи. У місті з 24 березня до 4 квітня діятимуть обмеження помаранчевої зони карантину, однак на область вони не поширюються.

Відповідне рішення 21 березня ухвалила Комісія з ТЕБ і НС. Мер Миколаєва повідомив, що місто наближається до червоної зони.

Локдаун у Миколаєві – що заборонено

Робота закладів культури та ТРЦ;

Проведення релігійних богослужінь;

Організація масових заходів;

Спортивні змагання за участю глядачів.

Салони краси та спортивні зали зможуть працювати за умови попереднього запису. Робота закладів громадського харчування обмежується продажем їжі лише навинос.

Транспорт перевозитиме пасажирів із заповненістю місць для сидіння на 50%. Дитячі садочки залишаться відчиненими, а ось школи після канікул перейдуть на дистанційне навчання.

Карантин в Україні

Станом на 21 березня в Україні червоний рівень епідемічної небезпеки запроваджено у Києві, Київській, Одеській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

У 13 областях встановлено помаранчевий рівень, а решта регіонів у жовтій зоні. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Віталій Кім