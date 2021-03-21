Станом на 21 березня в Україні 1 546 363 хворих на коронавірус. За добу захворіли 11 145 осіб, зокрема 199 медичних працівників і 585 дітей. Госпіталізація знадобилася 4 838 особам.
Коронавірус в Україні 21 березня 2021 – статистика МОЗ
- 1 257 849 осіб одужали, за добу – 3 877;
- 29 941 летальний випадок, за добу померли 166 пацієнтів;
- проведено тестувань 7 659 777, за добу – 68 776.
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