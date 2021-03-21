Українська урядова делегація в рамках візиту до Німеччини досягла домовленостей щодо нових напрямків двостороннього співробітництва в галузі відновлювальної енергетики, кібербезпеки, освіти, ІТ та інших сферах.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Політик зазначив, що спільно з канцлером Німеччини Ангелою Меркель відкрили IV українсько-німецький економічний форум та зустрілися з низкою інших високопосадовців. Під час робочої поїздки політики обговорили зміцнення підтримки України на шляху до ЄС та НАТО, та щодо протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації.

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Також Україна та Німеччина зміцнили двостороннє партнерство у сфері диджиталізації. Наприклад, сторони підписали меморандум між UkraineInvest, агенцією NRW.Global Business, представниками українських ІТ спільнот і двома німецькими бізнес-асоціаціями.

Підтримка США щодо України

За словами колишнього представника Державного департаменту США щодо питань України Курта Волкера, США надаватимуть широку підтримку Україні та продовжать вводити санкції проти Російської Федерації.

Таку думку він висловив, коментуючи майбутню політику президента США Джо Байдена. За його словами, США вже посилили санкції проти РФ, а політика Джо Байдена щодо України, зокрема з питань Донбасу, буде залишатися у тому ж напрямі.