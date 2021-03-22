20% людей не виробляють антитіла до коронавірусу – дослідження

За даними лабораторії клінічної лікарні імені Мечникова, щонайменше у 20% людей, що перехворіли на коронавірус, не з’являються антитіла.

Головний лікар Дніпропетровської лікарні Сергій Риженко також стверджує, що 80% пацієнтів, що перехворіли у легкій формі, відчувають деякі симптоми протягом кількох місяців.

Люди відчувають страх, тривожність, постійне відчуття втоми, біль у грудях, суглобах, лихоманку, задишку та депресію, зазначає лікар.

– Вчора ще людина не вірила в Covid-19, а сьогодні вже не може ступити крок самостійно, – застерігає Сергій Риженко у своєму Facebook.

Лікар також підкреслив важливість вакцинації саме зараз, на початку третьої хвилі Covid-19.

Вакцинація від Covid-19 в Україні

22 березня Україна перейшла до другого етапу вакцинації, повідомив під час брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

Тепер на черзі сімейні лікарі, працівники соціальної сфери, системи громадського здоров’я, а також люди старше 80 років.

Джерело: Сергій Риженко