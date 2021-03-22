З нагоди сьомих роковин анексії, у Росії влаштували свято паралельної реальності. Показали Крим не як сіру мілітаризовану зону, не визнану жодною цивілізованою країною, а як процвітаючий регіон величної країни.

Усе почалося з радянської традиції вірнопідданих поклонів вождю від вдячного народу – півтори години через екран Путіну лили мед у вуха про те, як зажив Крим після окупації. Та сам президент РФ на півострів не приїхав.

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Та й у Криму не все так добре, як говорить російська пропаганда. Відсутність міжнародних інвестицій, нормальної банківської системи, дефіцит питної води та значно менший потік туристів – це далеко не все, що змінилось за 7 років анексії.

Але, звісно, на півострові вистачає прихильників окупації. Найбільше раді паразити, які борються за фінансові потоки з федерального бюджету. А простим кримчанам уже давно дали зрозуміти, що грошей на них немає. Зате є кошти на зброю та армію. Тому Крим і перетворили на військову базу Кремля.

– Якщо ми подивимося на чорноморський флот РФ, кількість військових кораблів, які були до анексії, це приблизно 17 кораблів. На сьогоднішній день це близько 75-80 кораблів і це щонайменше 3-4 електродизельні підводні човни нового типу Варшавянка, які здатні нести крилаті ракети типу калібр. Вони до півтори тисячі радіусу дії, – каже керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За різними даними на півострові перебувають від 25 до 35 тис. російських військових. Кремль регулярно проводить у Криму сухопутні навчання із залученням бронетехніки. Також розвивається флот та авіація.

Росія серйозно окопалася в Криму і без бою здавати його не збирається. Поки Україна разом із союзниками укріплює свою військову боєздатність, дипломатичний корпус заявив про створення міжнародного переговорного майданчика з деокупації півострова під назвою Кримська платформа.

Вона працюватиме на чотирьох рівнях: найвищий політичний, до якого приєднаються керівники іноземних держав, а також міністерський, міжпарламентський та експертний. Серед завдань платформи розробка нових санкцій і нагляд за дотриманням та ефективністю нинішніх.

Ініціативу вже підтримала низка західних держав. Висока ймовірність, що до неї можуть приєднатися і США. Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня.

Також деякі політики вважають, що ситуація в Криму може загостритись. Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що не відкидає атаки Росії з півдня.