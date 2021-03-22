За даними Національного Банку, загальний обсяг зовнішнього боргу українських підприємств станом на 31 січня 2021 року склав $44,5 млн.

Нацбанк України опублікував оновлені дані про зовнішню заборгованість українських підприємств, не враховуючи єврооблігації та кредити під гарантією уряду.

Найбільша частка боргу припадає на Республіку Кіпр – $20,9 млн та Велику Британію $5,8 млн.

Далі за величиною боргу йдуть:

Нідерланди – $2,5 млн;

Люксембург – $1,4 млн;

Німеччина – $1,5 млн;

Віргінські острови – $1,3 млн;

США – $1,2 млн;

РФ – $1,1 млн.

Міжнародні резерви НБУ

Міжнародні резерви Національного Банку України скоротились на $0,2 млрд за лютий 2021 року.

Станом на 1 березня, вони становили $28,6 млрд, повідомив голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин в Facebook.

За словами Данилишина, це вчетверо перевищує плановий обсяг платежів уряду і Національного банку.