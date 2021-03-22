За даними Національного Банку, загальний обсяг зовнішнього боргу українських підприємств станом на 31 січня 2021 року склав $44,5 млн.
Нацбанк України опублікував оновлені дані про зовнішню заборгованість українських підприємств, не враховуючи єврооблігації та кредити під гарантією уряду.
Найбільша частка боргу припадає на Республіку Кіпр – $20,9 млн та Велику Британію $5,8 млн.
Далі за величиною боргу йдуть:
- Нідерланди – $2,5 млн;
- Люксембург – $1,4 млн;
- Німеччина – $1,5 млн;
- Віргінські острови – $1,3 млн;
- США – $1,2 млн;
- РФ – $1,1 млн.
Міжнародні резерви НБУ
Міжнародні резерви Національного Банку України скоротились на $0,2 млрд за лютий 2021 року.
Станом на 1 березня, вони становили $28,6 млрд, повідомив голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин в Facebook.
За словами Данилишина, це вчетверо перевищує плановий обсяг платежів уряду і Національного банку.