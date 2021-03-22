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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Софія Зінов'єва |

Борг у $44,5 млн – НБУ оприлюднив список найбільших кредиторів України

За даними Національного Банку, загальний обсяг зовнішнього боргу українських підприємств станом на 31 січня 2021 року склав $44,5 млн.

Долари, кредит МВФ

Нацбанк України опублікував оновлені дані про зовнішню заборгованість українських підприємств, не враховуючи єврооблігації та кредити під гарантією уряду.

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Найбільша частка боргу припадає на Республіку Кіпр – $20,9 млн та Велику Британію $5,8 млн.

Далі за величиною боргу йдуть:

  • Нідерланди – $2,5 млн;
  • Люксембург – $1,4 млн;
  • Німеччина – $1,5 млн;
  • Віргінські острови – $1,3 млн;
  • США – $1,2 млн;
  • РФ – $1,1 млн.

Міжнародні резерви НБУ

Міжнародні резерви Національного Банку України скоротились на $0,2 млрд за лютий 2021 року.

Станом на 1 березня, вони становили $28,6 млрд, повідомив голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин в Facebook.

За словами Данилишина, це вчетверо перевищує плановий обсяг платежів уряду і Національного банку.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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