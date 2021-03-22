Чи закриють у Харкові метро через посилення карантину

Метро у Харкові не будуть закривати через посилення карантину.
Про це Фактам ICTV розповіли у прес-службі Харківського метрополітену.
– Метро працює у штатному режимі. Закривати його в подальшому не планують, – зазначили в прес-службі Харківського метрополітену.
Карантин у Харкові
З 18 березня в Харківській області посилили карантин. Таке рішення ухвалила регіональна комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області 17 березня.
В області заборонені масові заходи за участю більш ніж однієї людини на чотири квадратних метра.
Не можна приймати відвідувачів у кінотеатрах і театрах з наповненістю залів понад 50%.
Також під забороною робота спортзалом і фітнес центрів, які не можуть забезпечити 10 квадратних метрів на одну людину.
Робота метро у Києві
З 20 березня до 9 квітня 2021 року у Києві через складну ситуацію з коронавірусом запровадили червону зону карантину. Через це у місті посилили обмеження, деякі з них вплинуть на роботу громадського транспорту.
Поки повної зупинки роботи метрополітену та жорстких обмежень щодо руху наземного громадського транспорту Києва, як це було навесні 2020 року, не буде.