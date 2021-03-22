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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Київ не зупинятиме роботу громадського транспорту під час локдауну

Громадський транспорт працюватиме під час жорсткого карантину в Києві.

Київ не зупинятиме роботу громадського транспорту під час локдауну

Про це заявив перший заступник глави КМДА Микола Поворозник і розповів, які обмеження діятимуть.

Так, увесь громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50% місць, що передбачені технічною характеристикою транспортного засобу.

Міська влада також закликає пасажирів дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

Джерело: КМДА

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