Громадський транспорт працюватиме під час жорсткого карантину в Києві.

Про це заявив перший заступник глави КМДА Микола Поворозник і розповів, які обмеження діятимуть.

Так, увесь громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50% місць, що передбачені технічною характеристикою транспортного засобу.

Міська влада також закликає пасажирів дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.