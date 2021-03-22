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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Міністерства переходять на віддалену роботу – рішення Кабміну

На позачерговому засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення про переведення урядових відомств на віддалену роботу.

Кабмин

Про це заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

– Під час позачергового засідання Кабміну було ухвалено протокольне доручення щодо рекомендації Міністерствам та іншим органам виконавчої влади, які розміщені у Києві, перевести роботу максимальної кількості працівників на віддалений режим роботи, – зазначив Олег Немчінов.

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Таке рішення було ухвалено через те, що комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій перенесла місто Київ до червоної зони з 23 березня 2021 року.

Карантин у Києві

20 березня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення ввести з 23 березня червоний рівень епідемічної небезпеки у Києві.

Хоча 18 березня в місті посилила карантин місцева влада. КМДА ухвалила рішення про локдаун у Києві з 20 березня до 9 квітня.

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