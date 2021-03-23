Мітинг прихильників Стерненка під ОП: Геращенко розповів, хто міг стояти за провокаторами

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, хто міг стояти за провокаторами на мітингу прихильників Сергія Стерненка 20 березня під Офісом президента.

На його думку, це був колишній кандидат в президенти України на виборах 2019 року, який програв у другому турі. Ім’я та прізвища названо не було.

Антон Геращенко підкреслив, що цій людині “вигідно робити чим гірше, тим краще”.

– Це саме ця людина, яка вважає, що несправедливо програла вибори президента. А ми вважаємо, що потрібно будувати нову країну і робити її безпечною, сильною та успішною, – заявив він.

Також заступник голови МВС додав, що правоохоронцями задукоментована кожна секунда мітингу 20 березня під стінами ОП.

Завданням провокаторів, на його думку, було системно організувати протидію поліції, пролити кров поліцейських, отримати у відповідь застосування сили.

– Провокатори спеціально обрали пізній час доби, щоб вчинити свої справи. Вони хотіли ефектної картинки, щоб запалювати фаєра, запускати фейєрверки, – також додав Антон Геращенко.

Однак правоохоронці не піддалися на провокації, що допомогло показати суспільству справжні обличчя провокаторів.

Мітинг під ОП на підтримку Стерненка

Ввечері 20 березня під стінами Офісу президента прошов мітинг на підтримку Сергія Стерненка – блогера та активіста, який наприкінці лютого отримав тюремний термін.

Протестувальники прийшли з плакатами, мегафонами та заздалегідь підготували фаєри і фарбу.

У розпал акції деякі учасники протесту почали розбивати вікна, трощити і розмальовувати вхідні двері та стіни будівлі.

Правоохоронці пильно стежили за перебігом акції, однак жодних дій щодо провокаторів не вчиняли.

Цього ж вечора Антон Геращенко пояснив позицію МВС тим, що на меті стояло показати реальні дії деяких протестувальників і забрати у них можливість маніпулювати насильством з боку правоохоронців.