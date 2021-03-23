Мітинги під ОП і приватизація: Корнієнко про позачергове засідання Ради

Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко озвучив попередній список питань для розгляду на позачерговому засіданні Верховної Ради, яке заплановано на 26 березня.

Він зазначив, що офіційно список затвердять вже завтра, 23 березня.

Незважаючи на позачерговість, засідання не стосуватиметься виключно подій 20 березня під Офісом президента.

– Це буде і “пакунок малюка”, і приватизація, на яку чекають наші міжнародні партнери. Засідання не буде присвячено лише акції під стінами ОП, – запевнив Корнієнко.

Додатково уряд хоче ініціювати розгляд питання щодо карантинних компенсацій.

Позачергове засідання Ради

21 березня партія Слуга народу ініціювала позачергове засідання Верховної Ради через протести, які відбулися напередодні під Офісом президента.

В офіційній заяві політсили засуджується наруга над держсимволами України.

Також депутати закликають провести розслідування та вивчити фото та відео з протестів, щоб встановити чи був цей протест замовним.