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Факти / Україна
Тетяна Забожко |

Морський щит 2021: до Чорного моря увійшли ракетний крейсер та есмінець ВМС США

22 березня до Чорного моря увійшла військова техніка США. Вона братиме участь у навчаннях Морський щит-2021, які організувала Румунія.

Есмінець Томас Хаднер

Як повідомляють у посольстві США в Україні, йдеться про ракетний крейсер Монтерей, есмінець Томас Хаднер та літак Р-А8.

Крім навчань на морі, організатори відпрацьовуватимуть можливу боротьбу із загрозами в полі та в повітрі, зазначають у прес-службі Військово-морських сил Румунії.

  • Чорне море_Морський щит 2021_навчання
  • Чорне море_Морський щит_навчання
  • Чорне море_Морський щит 2021_навчання
  • Чорне море_Морський щит 2021_навчання
  • Чорне море_Морський щит 2021_навчання
  • Есмінець Томас Хаднер
  • Чорне море_Морський щит 2021_навчання
  • Чорне море_Морський щит_навчання
  • Чорне море_Морський щит 2021_навчання
  • Чорне море_Морський щит 2021_навчання
  • Чорне море_Морський щит 2021_навчання
  • Есмінець Томас Хаднер
Морський щит 2021: до Чорного моря увійшли ракетний крейсер та есмінець ВМС США / 6 фотографий

Тренування із протимінною групою НАТО

16 березня ВМС України провели тренування із протимінною групою НАТО №2 в акваторії Чорного моря.

Метою тренування типу PASSEX є відпрацювання взаємодії тактичних з’єднань екіпажів кораблів ВМС України з ВМС Румунії, Туреччини та Іспанії.

На той час це було друге навчання українських моряків із кораблями Північноатлантичного альянсу.

Джерело: U.S. Embassy Kyiv, Forțele Navale Române

Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa, Forțele Navale Române

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