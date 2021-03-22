22 березня до Чорного моря увійшла військова техніка США. Вона братиме участь у навчаннях Морський щит-2021, які організувала Румунія.
Як повідомляють у посольстві США в Україні, йдеться про ракетний крейсер Монтерей, есмінець Томас Хаднер та літак Р-А8.
Крім навчань на морі, організатори відпрацьовуватимуть можливу боротьбу із загрозами в полі та в повітрі, зазначають у прес-службі Військово-морських сил Румунії.
Тренування із протимінною групою НАТО
16 березня ВМС України провели тренування із протимінною групою НАТО №2 в акваторії Чорного моря.
Метою тренування типу PASSEX є відпрацювання взаємодії тактичних з’єднань екіпажів кораблів ВМС України з ВМС Румунії, Туреччини та Іспанії.
На той час це було друге навчання українських моряків із кораблями Північноатлантичного альянсу.
Джерело: U.S. Embassy Kyiv, Forțele Navale Române
Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa, Forțele Navale Române