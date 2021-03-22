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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

На Донбасі окупанти чотири рази порушили режим тиші, від початку доби – один раз

За минулу добу у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.

Донбас, ООС

Збройні формування РФ відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

Неподалік Лебединського окупанти вели обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

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Бойових втрат серед військових ЗСУ внаслідок ворожих обстрілів немає.

Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей.

Від початку поточної доби, 22 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню в межах відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Неподалік Богданівки бойовики обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

Втрати на Донбасі

У Донецькій області 20 березня неподалік селища Шуми загинув український військовий.

Боєць ЗСУ потрапив під обстріл з боку бойовиків.

Йому було надано першу медичну допомогу, але він помер під час евакуації до шпиталю.

Джерело: Штаб ООС

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