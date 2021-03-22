Третя хвиля Covid-19 в Україні пов’язана з поширенням нового штаму вірусу, який відрізняється більшою агресивністю, що відповідно призведе до більшої смертності.

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАН України Сергій Комісаренко.

– Другий підйом, пов’язаний з поширенням епідемічного процесу, до якого приєднався новий вид вірусу, більш агресивний, він призведе до більшої кількості людей, які інфікуються. Більша кількість захворіє. На жаль, більша кількість людей помре, – вважає вчений.

Він також прогнозує, що нинішній пік коронавірусу буде більшим, ніж попередній.

Однією з причин швидкого поширення вірусу Комісаренко назвав також недбале ставлення українців до протиепідемічних заходів.

– А те, що люди відмовляються від вакцинації, виглядає абсолютно абсурдним, – додав він.

Третя хвиля коронавірусу в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 березня заявив про початок третьої хвилі коронавірусу в Україні.

Станом на 22 березня до червоної зони карантину увійшли Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Одеська, Сумська області та Київ.