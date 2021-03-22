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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Президент Євроради оголосив Путіну ультиматум через війну на Донбасі

Очільник Європейської ради Шарль Мішель висунув ультиматум стабілізації стосунків між Росією та ЄС. Він пов’язаний з Україною.

Президент Євроради оголосив Путіну ультиматум через війну на Донбасі

Розмова між Мішелем та президентом РФ Володимиром Путіним відбулася 22 березня.

Політик зауважив, що існує ціла низка причин, чому ЄС не може налагодити дипломатичні стосунки з РФ. Однією із найважливіших залишається ігнорування та порушення Мінських домовленостей на Донбасі.

Ультимативні вимоги ЄС до Росії виглядають так:

  • забезпечення і дотримання прав людини (зокрема, у справі Олексія Навального);
  • виконання Мінських угод на Донбасу;
  • припинення гібридних, а також кібератак на держави, що є членами ЄС.

Зазначається, що Росія не заперечує, що стосунки з ЄС є “незадовільними і конфронтаційними”. Розмова Путіна і Мішеля відбулася напередодні дводенного саміту Ради Європи, який заплановано 25-26 березня.

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Цікаво, що на початку березня голова Євроради приїздив в Україну і разом з президентом Володимиром Зеленським відвідав Донбас.

Тоді Зеленський публічно попросив Шарля Мішеля посилити тиск на Росію через загострення ситуації на фронті.

Нові санкції ЄС

22 березня ЄС затвердив нові санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї та ще трьох країн через порушення прав людини.

Під обмеження Європейського Союзу потрапили 11 людей, їхні імена оголосять за декілька днів.

Відомо, що під санкціями опинилися двоє громадян РФ. Вважається, що саме вони відповідальні за так звані чистки гомосексуалістів у Чечні.

Джерело: European Council

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