Наразі в Україні розпочалася друга хвиля пандемії коронавірусу.

Про це повідомила лікар-епідеміолог Алла Мироненко.

– Я вважаю, що це друга хвиля, тому що першу хвилю на фоні того, що ми мали восени, помітити неможливо. Вона спричинена новим британським штамом коронавірусу, який швидше поширюється і має менший інкубаційний період, – зазначила епідеміолог.

За її словами, інкубаційний період, у разі зараження цим варіантом, коливається від одного до трьох днів. Саме через це і зростає кількість хворих.

Також Алла Мироненко запевнила, що карантинні обмеження в першу чергу запроваджуються для того, аби зменшити навантаження на медичну систему та розтягнути у часі наплив інфікованих.

Окрім того лікар-епідеміолог зазначила, що вдома варто лікуватись тим людям, які не потребують кисневої підтримки та маніпуляцій, які можна зробити тільки у медзакладі.

Наразі у Києві відділення перепрофілюються для лікування хворих на коронавірус, оскільки це швидше, ніж розгортати тимчасові госпіталі.

Коронавірус в Україні

На ранок 22 березня на коронавірус в Україні захворіли ще 7 893 особи. За весь час пандемії виявили 1 554 256 випадків Covid-19. Зокрема, захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник.

Побороти хворобу за день вдалося 2 993 українцям, за весь час пандемії одужали 1 260 842 особи. Госпіталізували 3 026 громадян України.