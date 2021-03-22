Наразі в Україні розпочалася друга хвиля пандемії коронавірусу.
Про це повідомила лікар-епідеміолог Алла Мироненко.
– Я вважаю, що це друга хвиля, тому що першу хвилю на фоні того, що ми мали восени, помітити неможливо. Вона спричинена новим британським штамом коронавірусу, який швидше поширюється і має менший інкубаційний період, – зазначила епідеміолог.
За її словами, інкубаційний період, у разі зараження цим варіантом, коливається від одного до трьох днів. Саме через це і зростає кількість хворих.
Також Алла Мироненко запевнила, що карантинні обмеження в першу чергу запроваджуються для того, аби зменшити навантаження на медичну систему та розтягнути у часі наплив інфікованих.
Окрім того лікар-епідеміолог зазначила, що вдома варто лікуватись тим людям, які не потребують кисневої підтримки та маніпуляцій, які можна зробити тільки у медзакладі.
Наразі у Києві відділення перепрофілюються для лікування хворих на коронавірус, оскільки це швидше, ніж розгортати тимчасові госпіталі.
Коронавірус в Україні
На ранок 22 березня на коронавірус в Україні захворіли ще 7 893 особи. За весь час пандемії виявили 1 554 256 випадків Covid-19. Зокрема, захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник.
Побороти хворобу за день вдалося 2 993 українцям, за весь час пандемії одужали 1 260 842 особи. Госпіталізували 3 026 громадян України.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.