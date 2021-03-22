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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Припинення вогню на Донбасі: підсумки зустрічі Єрмака з послами Великої сімки

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн Великої сімки та Європейського союзу у режимі відеоконференції, під час якої закликав високопосадовців підтримати Україну щодо припинення вогню на Донбасі.

Припинення вогню на Донбасі: підсумки зустрічі Єрмака з послами Великої сімки

Попри зусилля України Російська Федерація відмовилася від позачергового засідання робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи. За словами політика, Україна готова обговорити ухвалення рішень для припинення вогню та встановити мир на Донбасі.

Андрій Єрмак розповів послам про створення Центру з протидії дезінформації, який найближчим часом розпочне роботу на базі РНБО.

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Водночас за його словами, позиція Зеленського щодо масової акції біля будівлі Офісу президента 20 березня – незмінна. Єрмак зазначив, що українці мають право на мирні протести, проте ця подія такою не була.

Керівник офісу президента також розповів послам про заходи проти пандемії коронавірусу. За його словами, в Україні вже близько 112 тис. громадян вакцинувалися проти Covid-19.

Деолігархізація в Україні

Президент України Володимир Зеленський розпочав процес деолігархізації на території країни, спрямований на зміну системи, яка формувалася протягом багатьох років.

Зокрема президент зменшуватиме вплив олігархів у країні шляхом запровадження ефективних засобів у різних сферах. Наприклад, першочерговими заходами стануть судова реформа, відновлення повноцінної роботи антикорупційної інфраструктури, демонополізація економіки та розвиток конкуренції.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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