Розвиток інфраструктури та аграрного сектору: підсумки зустрічі Зеленського з президентом ЄБРР

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Під час зустрічі сторони розглянули питання розвитку інфраструктури в Україні. Зеленський розповів про закони, які сприятимуть залученню інвесторів щодо реалізації будівельних проектів.

Співрозмовники також обговорили розвиток сфери сільського господарства в Україні. Зокрема про те, що Україні потрібні інвестиції для модернізації цієї галузі.

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Водночас у країні розпочалася реформа правоохоронних органів. У рамках цієї реформи президент підписав закон про створення Бюро економічної безпеки, яке надалі сприятиме розвитку бізнесу.

Співрозмовники обговорили реформу енергетичної галузі. Президент наголосив, що держава відновила контроль над ПАТ Центренерго. Цей крок сприятиме позитивному розвитку енергетичної сфери.

Судова реформа та боротьба з корупцією

Президент України Володимир Зеленський розпочав процес деолігархізації, спрямований на зміну системи та зменшення перешкод для ведення бізнесу у країні.

Зокрема Зеленський має намір змінити цілісну корумповану систему, яка формувалася в Україні багато років. Проте президент зменшуватиме вплив олігархів у країні у багатьох сферах.

Серед першочергових заходів – судова реформа в Україні, відновлення повноцінної роботи антикорупційної інфраструктури, демонополізація економіки та розвиток конкуренції.