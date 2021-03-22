22 березня у Києві вакцинація проти коронавірусу стартує ще у 32 стаціонарних пунктах щеплень для людей від 80 років. Вони працюватимуть у центрах медико-санітарної допомоги.

Про це розповів координатор з вакцинації у місті Києві Василь Животенюк.

Також він додав, що щеплення зможуть отримати та сімейні лікарі.

Загалом у столиці задекларували 86 стаціонарних пунктів щеплень, а 32 з них запрацюють 22 березня, бо закінчили навчання.

На вакцинацію люди старше 80 років мають можливість потрапити через сімейних лікарів, які напередодні записували всіх охочих.

Люди, які мають декларацію з сімейним лікарем, можуть потрапити на вакцинацію. Їх мають запросити сімейні лікарі, – зазначив Животенюк.

Крім того, в Україні з’явиться карта з пунктами вакцинації проти коронавірусу, яку розробив МОЗ.

Вакцинація в Україні

Очільник МОЗ Максим Степанов 19 березня оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації від коронавірусу.

Україна очікує на постачання вакцини Coronavac від виробника Sinovac Biotech. Крім того, за попередніми домовленостями, в Україні очікують на постачання американської вакцини Novavax обсягом 10 млн доз.