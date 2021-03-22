Протягом неділі 21 березня мобільні бригади у Києві та Львівській області не вакцинували жодну людину. Факти ICTV дізналися, у чому причина низьких показників вакцинації за вихідні.

Василь Животинюк, регіональний координатор із вакцинації у Києві, пояснює, що у неділю мобільні бригади відпочивали. Всі медичні заклади відмовилися від вакцинації, оскільки у більшості це вихідний.

– Наразі у районі практично немає медичних працівників, які не отримали щеплення. До того ж йдеться про працівників медзакладів різних форм власності – як приватної, так і державної.

Також Василь Животинюк розповів, що наразі вакцину отримали майже всі сімейні лікарі, які мали б вакцинуватися лише на другому етапі. Їх прищепили залишковими дозами.

Регіональний координатор із вакцинації у Львівській області Олег Когут також вказав, що у неділю більшість медзакладів не працювали. Крім того, 21 березня мобільні бригади у Львові не вийшли на роботу, а обласні взяли вихідний через велике навантаження.

– Ще одна причина в тому, що мобільні можуть працювати у кількох районах. І немає сенсу виїжджати одній бригаді у складі, наприклад, шести людей в інший район, щоб провести вакцинацію 10 людей.

22 березня в Україні розпочали працювати стаціонарні пункти щеплень. У Львівській області наразі відкрили 23 таких пункти, а у Києві – 32.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. На першому етапі щеплення зробили медикам та військовим. 22 березня розпочався другий етап вакцинації.

Станом на ранок 22 березня уже 111 025 українців прищепилися від коронавірусу. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.