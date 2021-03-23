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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Києві та Одесі закривають спортивні клуби: реакція мережі

З вівторка, 23 березня, у Києві та Одесі припиняють роботу спортивні клуби. Таке рішення прийняли у зв’язку з тим, що міста потрапили до червоної карантинної зони через швидке поширення коронавірусу.

У Києві та Одесі закривають спортивні клуби: реакція мережі

Українська мережа спортивних клубів Sport Life на своїй сторінці в Facebook зазначила, що через нові протиепідемічні обмеження компанія змушена обмежити доступ клієнтів у фітнес-клуби в Києві та Одесі. Таке обмеження діятиме з 00.00 23 березня.

З цих причин компанія також заморозить абонемент в Sport Life. Термін дії абонемента автоматично триватиме за рахунок компанії тільки у випадку, якщо клієнт звернеться в будь-який клуб мережі та напише відповідну заяву.

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Для цього потрібно взяти з собою документ – паспорт, що підтверджує особу клієнта Sport Life. Таке рішення компанії викликало під постом багато негативних коментарів від клієнтів.

Зокрема вони обурені тим, що абонент не заморожується автоматично, додатково потрібно витратити час та написати заяву, коли більшість компаній приймають онлайн-заяви у період диджиталізації.

Червона зона в Києві та Одесі

В Україні затвердили новий порядок роботи транспорту в областях, які потрапили в червону зону. Тепер кожна область може самостійно вирішувати, як працюватиме транспорт в Україні під час локдауну в регіонах червоною карантинної зони.

Зокрема місцева влада зможе приймати рішення щодо заборони регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним і залізничним транспортом.

Фото: Pexels

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