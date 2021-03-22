На Житомирщині знайшли звалище небезпечних "ковід"відходів

На Житомирщині знайшли звалище медичних відходів, які використовувались для боротьби із Covid-19.

Звалище було створене на території закинутого цегельного заводу у селі Будичани, а за знайденими серед небезпечних відходів квитанціями вдалося встановити, що сміття приїхало зі Львова.

За інформацією Державної екологічної інспекції України, до них звернулися місцеві жителі та повідомили про вивезення відходів до їх села.

Наразі на місці події працюють правоохоронці.











У Житомирській області виявили величезне звалище небезпечних Covid-відходів / 3 фотографии

Це не перший випадок із недобросовісною утилізацією небезпечних медичних відходів в Україні.

У лютому 2021 року у Київській та Миколаївській областях виявили звалища з тоннами небезпечних медичних відходів.

Слідство встановило, що сміттєзвалища утворила компанія з Київщини, яка займається утилізацією такого сміття.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та повідомили про інцидент місцеву владу. Правопорушникам може загрожувати від трьох до шести років в’язниці, а також штраф від 8,5 до 17 тис. грн.

Фото: Оперативний Укр

Джерело: Державна екологічна інспекція України