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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

У Житомирській області виявили величезне звалище небезпечних Covid-відходів

На Житомирщині знайшли звалище медичних відходів, які використовувались для боротьби із Covid-19.

У Житомирській області виявили величезне звалище небезпечних Covid-відходів

Звалище було створене на території закинутого цегельного заводу у селі Будичани, а за знайденими серед небезпечних відходів квитанціями вдалося встановити, що сміття приїхало зі Львова.

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За інформацією Державної екологічної інспекції України, до них звернулися місцеві жителі та повідомили про вивезення відходів до їх села.

Наразі на місці події працюють правоохоронці.

  • На Житомирщині знайшли звалище небезпечних "ковід"відходів
  • На Житомирщині знайшли звалище небезпечних "ковід"відходів
  • На Житомирщині знайшли звалище небезпечних "ковід"відходів
  • На Житомирщині знайшли звалище небезпечних "ковід"відходів
  • На Житомирщині знайшли звалище небезпечних "ковід"відходів
  • На Житомирщині знайшли звалище небезпечних "ковід"відходів
У Житомирській області виявили величезне звалище небезпечних Covid-відходів / 3 фотографии

Це не перший випадок із недобросовісною утилізацією небезпечних медичних відходів в Україні.

У лютому 2021 року у Київській та Миколаївській областях виявили звалища з тоннами небезпечних медичних відходів.

Слідство встановило, що сміттєзвалища утворила компанія з Київщини, яка займається утилізацією такого сміття.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та повідомили про інцидент місцеву владу. Правопорушникам може загрожувати від трьох до шести років в’язниці, а також штраф від 8,5 до 17 тис. грн.

Фото: Оперативний Укр

Джерело: Державна екологічна інспекція України

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