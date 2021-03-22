Україна перейшла до другого етапу вакцинації населення проти коронавірусу, у країні продовжують розширювати перелік громадян, яким проводитимуть щеплення.

Про це під час брифінгу 22 березня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

– З цього тижня ми переходимо до наступного кроку у межах другого етапу імунізації. Це – сімейні лікарі, які контактують з українцями, якщо знадобиться медична допомога, – зазначив Максим Степанов.

Окрім того, за його словами, під час цього етапу також вакцинують працівників соціальної сфери, системи громадського здоров’я, а також людей старше 80 років.

– Загалом протягом другого етапу вакцинації ми плануємо охопити максимальну кількість працівників первинної медичної допомоги, громадського здоров’я та людей, яких задіяно у соціальній сфері, – зазначив очільник відомства.

Водночас імунізація у межах першого етапу також продовжиться, вони відбуватимуться паралельно.

Вакцинація в Україні

З 24 лютого в Україні відбувається вакцинація людей проти коронавірусу.

Щеплення почали проводити медикам.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.