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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Україна перейшла до другого етапу Covid-вакцинації – кому зроблять щеплення

Україна перейшла до другого етапу вакцинації населення проти коронавірусу, у країні продовжують розширювати перелік громадян, яким проводитимуть щеплення.

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Про це під час брифінгу 22 березня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

– З цього тижня ми переходимо до наступного кроку у межах другого етапу імунізації. Це – сімейні лікарі, які контактують з українцями, якщо знадобиться медична допомога, – зазначив Максим Степанов.

Окрім того, за його словами, під час цього етапу також вакцинують працівників соціальної сфери, системи громадського здоров’я, а також людей старше 80 років.

– Загалом протягом другого етапу вакцинації ми плануємо охопити максимальну кількість працівників первинної медичної допомоги, громадського здоров’я та людей, яких задіяно у соціальній сфері, – зазначив очільник відомства.

Водночас імунізація у межах першого етапу також продовжиться, вони відбуватимуться паралельно.

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Україна перейшла до другого етапу вакцинації від Covid-19 - Степанов

Вакцинація в Україні

З 24 лютого в Україні відбувається вакцинація людей проти коронавірусу.

Щеплення почали проводити медикам.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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