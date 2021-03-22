Укрзалізниця обмежуватиме висадку/посадку пасажирів у червоних зонах карантину виключно за рішенням державних або регіональних комісій.

Про це повідомила прес-служба Укрзалізниці додавши, що автоматичного транспортного локдауну по Києву не буде.

— Транспортні обмеження вводитимуться окремими рішеннями відповідних державних або регіональних комісій по кожному регіону, а не автоматично за фактом потрапляння регіону до офіційного переліку червоних зон за рішенням МОЗ.

Це означає, що чинний розклад руху наразі залишається без змін.

Жодних обмежень висадки/посадки по Києву, Одеській та Сумській областях не відбудеться поки державна або регіональні комісії не ухвалять свої рішення, попередньо зваживши всі фактори ризику у зв’язку з потенційною масштабною зупинкою транспорту.

Рішення по Києву очікується до кінця дня 22 березня.

Київ перебуває у червоній зоні карантину з 20 березня до 9 квітня через складну ситуацію з коронавірусом. Відповідно у столиці посилили обмеження.

Зокрема, деякі з них вплинуть на роботу транспорту. Загалом громадський транспорт у Києві під час дії посиленого карантину працюватиме у звичайному режимі.