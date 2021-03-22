PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Марія Степанюк |

Укрзалізниця не обмежуватиме висадку та посадку пасажирів у червоних зонах

Укрзалізниця обмежуватиме висадку/посадку пасажирів у червоних зонах карантину виключно за рішенням державних або регіональних комісій.

Укрзалізниця

Про це повідомила прес-служба Укрзалізниці додавши, що автоматичного транспортного локдауну по Києву не буде.

— Транспортні обмеження вводитимуться окремими рішеннями відповідних державних або регіональних комісій по кожному регіону, а не автоматично за фактом потрапляння регіону до офіційного переліку червоних зон за рішенням МОЗ.

Це означає, що чинний розклад руху наразі залишається без змін.

Жодних обмежень висадки/посадки по Києву, Одеській та Сумській областях не відбудеться поки державна або регіональні комісії не ухвалять свої рішення, попередньо зваживши всі фактори ризику у зв’язку з потенційною масштабною зупинкою транспорту.

Читайте
Порядок роботи транспорту у червоній зоні встановлюватиме місцева влада - Криклій

Рішення по Києву очікується до кінця дня 22 березня.

Київ перебуває у червоній зоні карантину з 20 березня до 9 квітня через складну ситуацію з коронавірусом. Відповідно у столиці посилили обмеження.

Зокрема, деякі з них вплинуть на роботу транспорту. Загалом громадський транспорт у Києві під час дії посиленого карантину працюватиме у звичайному режимі.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: УЗ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка